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Промоутер Ломаченко ответил на вопрос о сроках боя с Джервонтой Дэвисом

Промоутер Ломаченко ответил на вопрос о сроках боя с Джервонтой Дэвисом
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Боб Арум, промоутер чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 KO), высказался о возможном поединке украинца с американской звездой Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO).

«Надеюсь, что мы проведём этот бой в районе ноября. Никто никого не тащит на переговоры. Обе команды понимают, что это большая битва, а это означает, что все отлично заработают.

Я оптимистично настроен и уверен, что переговоры пройдут хорошо. С другой стороны, вы никогда ничего не можете гарантировать. Но PBC — профессионалы, как и моя команда. Они справятся», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, 16 июня в Лас-Вегасе (США) Дэвис проведёт защиту титула WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) против непобеждённого соотечественника Фрэнка Мартина.

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