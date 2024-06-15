Тим Цзю — о поражении Фундоре: искренне считаю себя королём дивизиона

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о своём отношении к поражению от американца Себастьяна Фундоры.

«Я определённо могу вернуться в бою за титул чемпиона мира, поскольку не закончил бой с Фундорой проигравшим. И мир это знает. Меня не избивали.

Я нанёс ущерб Фундоре, несмотря на то что он победил. Вы видели его лицо после боя? За исключением пары синяков, я был в порядке. У меня была только сечка. Я могу сразу же вернуться в большом бою. Думаю, Спенс победит Фундору, как и Кроуфорд. Но я искренне верю, что являюсь королём первого среднего веса», — сказал Цзю в интервью FOX Sports Australia.

Ранее Цзю назвал возможных соперников по следующему бою.

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