«Я это запомню». Камару Усман отреагировал на вызов Рахмонова

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал многочисленные вызовы казахстанского проспекта дивизиона Шавката Рахмонова.

«Я вышел на девятидневном уведомлении против, возможно, самого опасного парня в UFC в лице Хамзата Чимаева. О чём ты говоришь? Ты не станешь чемпионом и не будешь защищать свой титул снова и снова, если боишься кого-то. Так что заткнись.

Он опубликовал фото со мной, Леоном и Колби под скалой или что-то вроде того. Я запомню эту картинку. Он приезжает в Южную Каролину, чтобы потренироваться в зале, где тренировался я ещё до того, как он вообще появился. Не нужно меня задевать, потому что во мне просыпается конкурент», — сказал Усман на своём YouTube-канале.