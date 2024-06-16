Менеджер: Камару Усман ответил согласием на бой с Уиттакером

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана, подтвердил, что его подопечный был одним из кандидатов на замену Хамзату Чимаеву в поединке с австралийцем Робертом Уиттакером.

«Камару ответил согласием», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, новым соперником Уиттакера на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стал россиянин Икрам Алискеров.

Икраму Алискерову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2023-го впервые выступил в UFC. В своём последнем бою на турнире UFC 294 в октябре Алискеров победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Варлея Алвеса.