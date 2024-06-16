Перейра назвал свой вес за две недели до реванша с Прохазкой

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра высказался о своей форме за две недели до реванша с чехом Иржи Прохазкой, который состоится 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США).

Перейра сообщил в рамках выпуска на своём YouTube-канале, что в настоящий момент весит 103 кг. Напомним, лимит полутяжёлого дивизиона в UFC составляет 93 кг.

В своём последнем бою, возглавившем юбилейный турнир UFC 300 в апреле, Перейра досрочно остановил в первом раунде американского экс-чемпиона Джамала Хилла, проведя первую защиту титула, завоёванного в ноябре.

Прохазка на UFC 300 победил техническим нокаутом во втором раунде австрийца Александара Ракича, закрыв поражение от Перейры.