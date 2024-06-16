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Эррол Спенс оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Эррол Спенс оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело
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Бывший объединённый чемпион мира американец Эррол Спенс-младший высказался о потенциальном поединке лидера рейтинга pound-for-pound Теренса Кроуфорда и мексиканца Сауля Альвареса.

«Если Кроуфорд хочет бросить себе вызов и стать великим, так пусть сделает это. Честно, я бы поставил на него в этом бою. Не знаю, выиграет ли он, но если кто-то и способен сделать нечто подобное, то это Кроуфорд», — сказал Спенс на пресс-конференции.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

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