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Джервонта Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина и сохранил титул чемпиона мира WBA

Джервонта Дэвис нокаутировал Фрэнка Мартина и сохранил титул чемпиона мира WBA
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В ночь с 15 на 16 июня мск на «MGM Grand Arena» в американском Лас-Вегасе завершился большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал титульный поединок в лёгком весе между американскими боксёрами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.

Победу одержал Джервонта Дэвис, который нокаутировал соперника в восьмом раунде. Таким образом, Дэвис сохранил свой титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Джервонта Дэвис (W) — Фрэнк Мартин
16 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
KO
Фрэнк Мартин

Ранее в соглавном поединке вечера за временный титул WBC в полутяжёлом весе встретились два бывших чемпиона мира — американец Дэвид Бенавидес и украинский боксёр Александр Гвоздик. По итогам полного боя из 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Бенавидес, который завоевал временный чемпионский пояс.

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