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Рекорд Джервонты Дэвиса теперь составляет 30-0, 28 побед — досрочные

Рекорд Джервонты Дэвиса теперь составляет 30-0, 28 побед — досрочные
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В ночь с 15 на 16 июня мск на «MGM Grand Arena» в американском Лас-Вегасе завершился большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал титульный поединок в лёгком весе между американскими боксёрами Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.

Победу одержал Джервонта Дэвис, который нокаутировал соперника в восьмом раунде. Американский боксёр сохранил свой титул чемпиона мира в лёгком весе по версии WBA.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Джервонта Дэвис (W) — Фрэнк Мартин
16 июня 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
KO
Фрэнк Мартин

Эта победа стала 30-й в профессиональной карьере Джервонты Дэвиса при полном отсутствии поражений, 28 из них были одержаны нокаутом. Таким образом, рекорд Дэвиса теперь составляет 30-0.

В соглавном поединке вечера американец Дэвид Бенавидес победил единогласным решением судей украинского боксёра Александра Гвоздика и завоевал временный титул WBC в полутяжёлом весе.

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