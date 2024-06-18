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«Вернётся и обрадует всех нас». Икрам Алискеров — о Хамзате Чимаеве

«Вернётся и обрадует всех нас». Икрам Алискеров — о Хамзате Чимаеве
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Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров, выступающий в средней весовой категории UFC, прокомментировал проблемы со здоровьем непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева.

«Мы все переживаем за Хамзата. Вроде у него всё хорошо. Надеюсь, он выздоровеет и вернётся на свой уровень. Когда вернётся − обрадует всех нас.

Я считал Хамзата фаворитом в бою с Уиттакером», − сказал Алискеров в выпуске на YouTube-канале «Ушатайка».

Ранее стало известно, что Хамзат Чимаев снялся с поединка против Роберта Уиттакера ввиду проблем со здоровьем. Их бой должен был стать главным на турнире UFC в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.

Вместо Чиамаева противостоять Уиттакеру будет Икрам Алискеров.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На счету Уиттакера 25 побед при семи поражениях.

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