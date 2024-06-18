Хабиб Нурмагомедов поддержал Тагира Уланбекова

Прославленный боец смешанных единоборств (ММА), член Зала славы промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал сообщение в поддержку своего соотечественника Тагира Уланбекова.

В своём сообщении Уланбеков извинился перед UFC за то, что не смог сделать вес перед турниром UFC в Лас-Вегасе, который должен был состояться 16 июня. Он показал на весах 58,74 кг. Перевес составил 1,59 кг. Таким образом, его бой с Джошуа Ваном был отменён.

«Еще одно испытание. Ничего удивительного. Ты пройдёшь через это, брат», — ответил ему Хабиб Нурмагомедов.

Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин единогласным решением судей одолел бразильского бойца MMA Бруно Силву. Всего на счету Тагира 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения.

В своём последнем бою на UFC 296 Уланбеков одолел американца Коди Дёрдена. Поединок продлился два раунда и завершился победой Тагира удушающим приёмом.