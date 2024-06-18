Подписан контракт на бой Канело Альвареса с Уильямом Скаллом

Подписан контракт на бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (61-2-2, 39 досрочно) и обязательным претендентом, первым номером рейтинга IBF Уильямом Скаллом (22-0, 9 досрочно). Об этом сообщает издание Fightnews.

«Мы рады, что нам удалось достичь соглашения с TGB Promotions. Мы согласились пока сохранить детали соглашения в тайне и на данный момент не можем ничего объявлять. Команда Канело первой опубликует соответствующую информацию в подходящее время», — приводит Fightnews слова промоутера Скалла Инго Волкманна.

Ранее сообщалось, что Сауль Альварес может отказаться от титула IBF, чтобы не встречаться с Уильямом Скаллом.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Альварес принял участие в 65 поединках, в которых добыл 60 побед (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.