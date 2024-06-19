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Хабиб Нурмагомедов показал, с каким весом работает в тренажёрном зале

Хабиб Нурмагомедов показал, с каким весом работает в тренажёрном зале
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Легендарный боец смешанных единоборств (ММА), член Зала славы промоушена UFC Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как проходят его тренировки. Хабиб продемонстрировал, с каким весом работает в тренажёрном зале (90 кг – пять подходов).

Фото: Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

Кроме того, Нурмагомедов показал пройденную дистанцию.

Фото: Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

Россиянин за время карьеры в смешанных единоборствах выступил в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в лиге Даны Уайта. В последнем бою, который проходил в октябре 2020 года, Нурмагомедов встречался с американцем Джастином Гэтжи и победил его, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После этого Хабиб завершил карьеру бойца.

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