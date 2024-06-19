Линдон Артур дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева

Британский боксёр Линдон Артур поделился мнением относительно предстоящего поединка между двумя россиянами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Спортсмены должны сразиться в Саудовской Аравии в октябре. Ранее Артур встречался с Биволом и проиграл ему единогласным судейским решением.

«Мне кажется, Бивол перебоксирует Бетербиева. Хотя не знаю, обладает ли Дмитрий мощью, чтобы удерживать его на дистанции. Бивол – элитный боксёр, но всё будет зависеть от того, как будет чувствовать себя Бетербиев. Но вообще мне кажется, что шансы у обоих в этом поединке 50 на 50. Даже не знаю, как закончится бой», — сказал Артур на канале Boxing Social в YouTube.

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