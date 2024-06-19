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Чендлер — после отмены боя с Макгрегором: я буду на UFC 303

Чендлер — после отмены боя с Макгрегором: я буду на UFC 303
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Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер заявил, что намерен посетить турнир UFC 303, на котором он должен был драться с ирландцем Конором Макгрегором. Ранее их бой отменили.

«Я оставил подпись, подтвердив, что буду на UFC 303. Я дал обещание, я взял на себя обязательство, и это обязательство остаётся в силе. Ведь ваше слово – это ваше обязательство. Если не держишь слова, чего ты вообще тогда стоишь? Если на тебя нельзя положиться… Если люди не верят в твои обещания. Обещания нужно выполнять в обязательном порядке. Так что да, я буду на UFC 303. И нет, я не буду драться на UFC 303. Но я собираюсь выполнить свои обязательства», — сказал Чендлер у себя в социальных сетях.

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Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала:

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