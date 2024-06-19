Сарнавский оценил шансы Волкова в бою с Павловичем

Именитый российский боец смешанного стиля Александр Сарнавский высказался о предстоящем поединке тяжеловесов и соотечественников Александра Волкова и Сергея Павловича, который состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Ставки очень высоки. Что для одного, что для другого. Вполне возможно, что в их паре определится претендент на титульный бой. Думаю, многое будет зависеть от физических кондиций, плана на поединок. Кто навяжет свою игру, тот, скорее всего, и выйдет победителем.

Мы знаем, что Волков умеет драться на длинной дистанции. Он хорошо дышит. А Сергей любит заканчивать бои в первых раундах. Повторюсь, кто лучше подготовится функционально, тот, скорее всего, и одержит победу. С другой стороны, это ММА. Здесь, как и в любом другом виде спорта, фактор удачи никто не отменял. Один удар может решить всё.

Конечно, не хотелось этого боя, но пусть победит сильнейший. Они вместе тренировались, проходили сборы, но это спорт. Я знаю и Сашу, и Серёгу. Оба воспитанные и отзывчивые парни, поэтому не хочу давать точный прогноз. Пусть будет 50 на 50», – цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Павлович проиграл техническим нокаутом британцу Тому Аспиналлу. Волков на UFC 293 в сентябре досрочно остановил австралийца Тая Туивасу.

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