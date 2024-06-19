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«Роб покажет истинное место Икрама». Адесанья — о поединке Уиттакер — Алискеров

«Роб покажет истинное место Икрама». Адесанья — о поединке Уиттакер — Алискеров
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Известный боец ММА нигериец Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке между бывшем чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером и российским бойцом Икрамом Алискеровым.

«Нас ждёт потрясающий бой. Тем не менее это большой шаг вперёд в оппозиции для Алискерова. Роб бывший чемпион, он всё ещё охотится и также опасен. В этом бою победа будет за Робом. В первом раунде он начнёт давить на него и почувствует, что перед ним не боец его уровня. А во втором раунде Роб покажет истинное место Икрама.

Хотя, кто знает? Нам не удалось пока глянуть на Алискерова в боях, которые были бы похожи на этот. У меня просто есть понимание того, насколько хорош Роб, поэтому я собираюсь поставить на его победу, вероятно, в третьем или четвёртом раунде ТКО», — приводит слова Адесаньи портал MMA Mania.

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