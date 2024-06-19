«Забудь о полутяжёлом весе». Тимоти Брэдли раскритиковал победу Бенавидеса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли раскритиковал соотечественника Дэвида Бенавидеса за выступление в поединке с украинцем Александром Гвоздиком.

«Бенавидес не выглядел хорошо. Это было посредственно. Он как будто бы начал копировать Канело и вкладываться в каждый удар.

Вы прибавляете в весе и думаете про себя, что вам уже не нужно тренироваться так же, как раньше. И вы теряете выносливость. Бенавидес большой для 76 кг, и ему приходится быть в форме, чтобы уложиться в лимит. Его сила не возросла в полутяжёлом весе. Он выглядел уставшим после шестого раунда.

Думаю, ему нужно отправиться за Канело, стать первым претендентом. Забудь о полутяжёлом весе, ты не победишь лучших парней здесь. Ни за что», — приводит слова Брэдли ProBox TV.