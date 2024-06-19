«Он тоже отстой». Джеймс Тони высказался об Александре Усике

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джеймс Тони высказался о действующем абсолютном чемпионе в супертяжёлом весе украинце Александре Усике (22-0, 14 KO).

«Он скучный. Мне нравится приезжать в Англию, я был здесь четырежды, но ваши бойцы, Бенны, Юбанки, отстой. То же касается и Усика.

Скучный. И опасливый. Подерись уже с кем-нибудь. У Фьюри не было мотивации драться, и Усик с трудом победил. Говорю вам, в реванше всё будет по-другому», — сказал Тони в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Александру Усику 37 лет. Украинец, победитель Олимпийских игр — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и первые пять лет карьеры провёл в рамках первого тяжёлого дивизиона (до 90,7 кг), где стал абсолютным чемпионом мира.

В 2019 году Усик перебрался в супертяжёлый вес, где провёл шесть боёв, во всех победив. 18 мая 2024 года украинец стал абсолютным чемпионом мира, нанеся первое поражение британцу Тайсону Фьюри.

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