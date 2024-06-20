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Джефф Монсон принял ислам

Джефф Монсон принял ислам
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Именитый боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон принял ислам.

«Я много знаю об этой религии, у меня много друзей — представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни, поэтому я и выбрал ислам», — приводит слова Джеффа Монсона портал «Матч ТВ».

Последний поединок Джефф Монсон провёл с экс-чемпионом UFC россиянином Олегом Тактаровым, бой состоялся 18 августа в Москве. Бой заявлялся по правилам бокса — три раунда по две минуты. По итогам поединка судьи не смогли определить победителя. Решением большинства судей была объявлена ничья.

Ранее Олег Тактаров высказался о поединке с Джеффом Монсоном.

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