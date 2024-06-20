«Он убийца, как и Тайсон». Джейк Пол — о поединке с Майком Перри

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, рассказал, почему принял решение провести бой с американским бойцом смешанных боевых искусств и бывшим профессиональным боксёром Майком Перри.

«Мне нужно набраться опыта перед боем с Майком Тайсоном. Тайсон — прирожденный убийца, поэтому я решил провести поединок с ещё одним убийцей в лице Майка Перри. Он настоящий зверь, я уважаю его как бойца, я знаю, насколько он хорош, насколько он силён, и я жду с нетерпением этого вызова», — приводит слова 27-летнего Пола Middle Easy.

Напомним, поединок между Полом и Перри запланирован на 20 июля. Бой Пола с Майком Тайсоном должен пройти 15 ноября, хотя изначально планировался именно на 20 июля, однако было решено перенести бой на более позднюю дату из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. В конце мая Майк почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес.

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