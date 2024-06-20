Павел Сосулин проведёт бой 29 июня на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Кирове

29 июня в Кирове в год 650-летия города состоится грандиозный боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA». В одном из главных поединков спортивного шоу чемпион России – 2022 и участник чемпионата мира – 2023 Павел Сосулин (8-0, КО 3) встретится с Кудратилло Абдукахоровым (20-2, КО 12) из Узбекистана. Бой пройдёт в формате восьми раундов в весе до 71 кг.

В главном карде победитель Кубка Европы – 2023 и призёр чемпионата России Максим Кузнецов в шестираундовом поединке в весе до 54 кг встретится с Тунде Олойеде (15-2, КО 12) из Нигерии. Выступающему за Сербию Павлу Фёдорову (3-0, КО 1) в шестираундовом бою в весе до 63,5 кг будет противостоять не знающий поражений боксёр из Ганы, обладатель пояса WBO Africa Фаисал Абубакари (16-0, КО 13).

Также в рамках турнира на ринг выйдут россияне Георгий Юновидов, Дмитрий Захаров и Артём Цатурян. В прямом эфире шоу «Ночь чемпионов IBA» будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

Наиболее титулованный боксёр: