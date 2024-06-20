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Президент UFC Дана Уайт: бокс стал таким паршивым

Президент UFC Дана Уайт: бокс стал таким паршивым
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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу гонораров в боксе и смешанных единоборствах.

«Большинство из парней в боксе скажут: «Я хочу получить $ 40 миллионов». Ну и какой, чёрт возьми, в этом смысл? Бокс стал таким паршивым, что на нём перестало быть возможным зарабатывать. Вот Саудовской Аравии и пришлось взять его в свои руки. Это сделал группа людей, у которых так много денег, что им всё равно, заработают они или потеряют», — сказал Уайт на канале Club Shay Shay в YouTube.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд в очередной раз критично высказался о заработках в промоушене Уайта. По его словам, оклады в UFC – полнейшая чушь.

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