ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фахретдинов сделал вес перед боем на турнире UFC в Саудовской Аравии

Фахретдинов сделал вес перед боем на турнире UFC в Саудовской Аравии
Комментарии

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов прошёл церемонию взвешивания перед турниром UFC в Саудовской Аравии. Он показал на весах 77,34 кг.

Уже завтра, 22 июня, в Саудовской Аравии состоится первый в истории этой страны турнир UFC. Ринат Фахретдинов сразится в прелимном бою с датским бойцом Николасом Далби.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 231, Фахретдинов не сумел одолеть бразильца Элизеу Залески дос Сантоса, противостояние завершилось вничью по итогам трёх раундов. Ринат Фахретдинов имеет в своём рекорде 21 победу, 17 из которых были одержаны досрочно, одно поражение и одну ничью. В UFC он выступает с 2022 года и проводит бои в полусредней весовой категории (до 77 кг).

Материалы по теме
Алискеров оказался легче Уиттакера перед их боем на турнире UFC в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android