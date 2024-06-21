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Алискеров оказался легче Уиттакера перед их боем на турнире UFC в Саудовской Аравии

Алискеров оказался легче Уиттакера перед их боем на турнире UFC в Саудовской Аравии
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Уже завтра, 22 июня, в Саудовской Аравии состоится первый в истории этой страны турнир UFC. Сегодня проходит церемония взвешивания, участие в которой уже приняли бойцы, которые встретятся в главном бою спортивного мероприятия: россиянин Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер. Алискеров показал на весах 83,46 кг, а Уиттакер оказался несколько тяжелее – 84,37 кг.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На бой с Уиттакером он вышел вместо Хамзата Чимаева. Уиттакер провёл в смешанных единоборствах 32 боя, в которых добыл 25 побед и потерпел семь поражений.

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