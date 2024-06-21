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Россиянин Магомед Гаджиясулов сделал вес перед дебютом в UFC

Россиянин Магомед Гаджиясулов сделал вес перед дебютом в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Гаджиясулов уложился в лимит полутяжёлой весовой категории перед дебютом в UFC. Соперником россиянина на турнире промоушена Даны Уайта станет представитель Бразилии Брендсон Рибейро. Вес Гаджиясулова составил 92,99 кг. Его оппонент показал на весах ровно столько же.

В общей сложности на счету Гаджиясулова восемь поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу. На счету Рибейро в смешанных единоборствах 15 побед при шести поражениях. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Турнир UFC в Саудовской Аравии состоится завтра, 22 июня. В главном бою турнира сразятся россиянин Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер.

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