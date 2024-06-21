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Шара Буллет сделал вес перед боем на турнире UFC в Саудовской Аравии

Шара Буллет сделал вес перед боем на турнире UFC в Саудовской Аравии
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Российский боец в среднем весе (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прошёл церемонию взвешивания перед турниром UFC в Саудовской Аравии. Он показал на весах 83,91 кг. Шара Буллет сразится с бразильцем Антонио Троколи.

Шарабутдин Магомедов дебютировал в UFC поединком с представителем Бразилии Бруно Силвой. Противостояние проходило на турнире UFC 294 в октябре прошлого года. Магомедов победил единогласным решением судей. На счету Шарабутдина 13 поединков в смешанных единоборствах, все бои он заканчивал победами.

Уже завтра, 22 июня, в Саудовской Аравии состоится первый в истории этой страны турнир UFC. В главном бою сразятся россиянин Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер.

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