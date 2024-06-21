Павлович оказался тяжелее Волкова перед их боем на турнире UFC в Эр-Рияде

Завтра, 22 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится первый в истории этой страны турнир UFC. Сегодня проходит церемония взвешивания, участие в которой приняли россияне Сергей Павлович и Александр Волков, которые сразятся друг с другом в соглавном поединке турнира. По итогам взвешивания Сергей оказался чуть тяжелее Александра – вес Павловича составил 117,934 кг против 117,027 кг у Волкова.

В общей сложности на счету Павловича 18 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Волков в общей сложности за время карьеры в ММА принял участие в 47 боях, в которых добыл 37 побед и потерпел 10 поражений.

В главном бою турнира, напомним, сразятся россиянин Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер.

Волков провёл спарринг со стронгменом Эдди Холлом: