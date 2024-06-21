Все результаты взвешивания перед турниром UFC в Саудовской Аравии

22 июня состоится первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии, в главном поединке которого встретятся россиянин Икрам Алискеров и представитель Австралии Роберт Уиттакер. В преддверии спортивного мероприятия прошла церемония взвешивания, участие в которой приняли все бойцы, которые выступят на турнире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.
Главный кард турнира UFC в Саудовской Аравии:
Икрам Алискеров (83,46 кг) – Роберт Уиттакер (84,36 кг)
Сергей Павлович (117,93 кг) – Александр Волков (117,02 кг);
Джонни Уокер (93,44 кг) – Волкан Оздемир (93,44 кг);
Келвин Гастелум (83,68 кг) – Дэниэль Родригес (83,46 кг);
Шарабутдин Магомедов (84,14 кг) – Антонио Троколи (84,14 кг);
Предварительный кард:
Мухаммад Наимов (65,99 кг) – Фелипе Лима (65,99 кг);
Магомед Гаджиясулов (92,98 кг) – Брендсон Рибейро (92,98 кг);
Ринат Фахретдинов (77,33 кг) – Николас Далби (77,56 кг);
Насрат Хакпараст (70,76 кг) – Джаред Гордон (70,76 кг);
Кюн Хо Кан (61,68 кг) – Муин Гафуров (61,68 кг);
Лонг Сяо (61,68 кг) – Чан Хо Ли (61,68 кг).