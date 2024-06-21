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Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциале Икрама Алискерова в UFC

Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциале Икрама Алискерова в UFC
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Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов высказался о потенциале российского бойца Икрама Алискерова перед турниром UFC в Саудовской Аравии.

«Я бы сказал, что UFC возлагает на Икрама большие надежды. Постоянно хотят, чтобы он дрался на крупных турнирах с хорошими соперниками. Даже с Пауло Костой у него был назначен бой. У них большие надежды. Большие планы.

Икрам очень хорошо выступает. Вот бывают бойцы, которые в зале хорошо себя проявляют, но не могут так же выступить в клетке. Когда Икрам заходит в октагон, кажется, что он на 200% больше делает. У меня такое ощущение. Я его ещё с детства знаю. Я думаю, что Икрам — будущая звезда», — сказал Хабиб Нурмагомедов на своём YouTube-канале.

В ночь с 22 на 23 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, в главном бою которого сразятся бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер и российский средневес Икрам Алискеров.

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