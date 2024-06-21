Тайсон Фьюри сделал заявление о пьянке в баре, когда он рухнул на улице

Знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал скандальное видео, на кадрах которого он находился в состоянии алкогольного опьянения. На видео демонстрировалось, как боксёра выводят из бара. Оказавшись на улице, Тайсон рухнул на колени.

«Да, около двух недель назад я ударился лицом и упал ничком. Но это не причинило мне никакого вреда, и я по-прежнему здорово выгляжу. Мне пришло много сообщений и звонков от людей, которые интересовались, всё ли у меня в порядке. Они говорили что-то вроде: «Ты уже взрослый мужчина, а проводишь ночь в баре, напиваясь». Многие обеспокоены из-за моего прошлого, но я просто отдыхал и проводил время со своей семьёй», — сказал Фьюри на канале FUROCITY By Tyson Fury в YouTube.

Пьяного Фьюри вывели из бара, после чего он рухнул на улице: