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Фьюри — о бое с Усиком: в ринге я смеялся над ним, казалось, что напротив боксёр-любитель

Фьюри — о бое с Усиком: в ринге я смеялся над ним, казалось, что напротив боксёр-любитель
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Британский боксёр Тайсон Фьюри высказался о недавнем поединке с украинцем Александром Усиком. По словам Фьюри, на его поражение повлиял тот факт, что по Усику было слишком легко наносить удары, из-за чего он сильно расслабился.

«На самом деле бой с Усиком оказался намного проще, чем я ожидал. Намного проще. Многие говорили: «Его будет трудно ударить». Но у меня получались комбинации из трёх-четырёх ударов. Я смеялся над ним. Моя проблема в том бою заключалась в следующем – мне, должно быть, было слишком весело. Казалось, что всё получается слишком легко. Как будто я был с каким-то боксёром-любителем. Я бездельничал. В результате заплатил большую цену в девятом раунде», – сказал Фьюри на канале FUROCITY By Tyson Fury в YouTube.

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Тайсон Фьюри опубликовал видео с тренировки:

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