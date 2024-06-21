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Василевский объяснил, за счёт чего Алискеров может победить Уиттакера

Василевский объяснил, за счёт чего Алискеров может победить Уиттакера
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Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Икрамом Алискеровым и австралийцем Робертом Уиттакером. Они сразятся завтра, 22 июня, на турнире UFC в Саудовской Аравии.

«Шанс, который Икраму представился, введёт его в некую эйфорию, и он будет драться лучше, чем обычно. Его ничего не должно сдерживать, зажимать. Он принял бой и он андердог, как ни крути, потому что нет и близко такого бэкграунда, как у Уиттакера. Так что из-за такого удачного случая Икрам, думаю, будет чувствовать себя очень хорошо, очень заряженно и за счёт этого может победить. Это если брать эмоциональную составляющую, потому что эмоции — один из важных факторов в ММА.

Уиттакер, конечно, гораздо опытнее в ММА, это его большой плюс. Он проходил тяжелейшие пятираундовые бои, а у Икрама такого не было. В целом же думаю, что Алискеров и в стойке может подраться с ним, и побороться. Где-то может попасть как раз за счёт своего порыва к победе. Может, попадёт, добьёт», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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