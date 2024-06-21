Василевский: Павлович — фаворит, но Волкова никогда нельзя списывать со счетов

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке между своими соотечественниками Александром Волковым и Сергеем Павловичем. 22 июня они сразятся в соглавном бою турнира UFC в Саудовской Аравии.

Волкова никогда нельзя списывать со счетов, потому что у него большой опыт и он дрался практически со всеми сильными бойцами. Александр может выбрать тактику не зарубаться и потихоньку пытаться обескровить соперника. Павловичу, конечно, нужно идти в размен, это его шанс. А если бой затянется и Сергей не будет попадать, то шансы Волкова будут увеличиваться. Чисто гипотетически, на данный момент, наверное, Павлович — фаворит, но с Волковым может быть всякое. Его так просто не возьмёшь.

Наверное, есть ощущение, что у Павловича на бои один геймплан — попасть, у него такая манера, но в своё время похожим образом действовал Кейн Веласкес. Он захватывал инициативу, но если не получалось, то уже и не получается. У Павловича, возможно, есть такая история. Тягаться с Волковым в этой работе на очки даже три раунда будет тяжело. Конечно, чтобы победить, Павловичу нужно найти свою манеру, и она может сработать. Он взрывной парень, бьющий, неудивительно, что у него такая тактика», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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Павлович прибыл в Эр-Рияд на бой с Волковым: