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Икрам Алискеров раскрыл сумму штрафа за опоздание на тренировку Хабиба

Икрам Алискеров раскрыл сумму штрафа за опоздание на тренировку Хабиба
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Икрам Алискеров рассказал о тренировках под руководством прославленного бойца ММА бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

«Я приехал на сбор в Кисловодск. Тренировочный лагерь был в стадии завершения. Нагрузки колоссальные, я вам скажу. Тяжёлые тренировки. Сам Хабиб на них присутствует. Боремся, бегаем, спарринги — всё это очень тяжело. Плюс сама атмосфера намекает на тяжёлый труд. Больше ничего, кроме этого. Когда сбор начался, установили такое правило: на минуту опаздываешь — штраф 1000 рублей. Интересная атмосфера. Надеюсь, завершим сбор без травм», — сказал Алискеров на канале Хабиба в YouTube.

Напомним, завтра, 22 июня, Алискеров проведёт поединок с австралийцем Робертом Уиттакером. Спортсмены сразятся на турнире UFC в Саудовской Аравии.

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