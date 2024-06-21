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Журналист анонсировал изменения в одном из боёв на UFC 303

Журналист анонсировал изменения в одном из боёв на UFC 303
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Австралийский боец Карлос Ульберг, выступающий в полутяжёлой весовой категории, не сможет принять участие в предстоящем на следующей неделе UFC 303, где его соперником должен был стать американец Энтони Смит.

«К сожалению, мои источники сообщают, что Карлос Ульберг снялся с боя против Энтони Смита на следующей неделе на UFC 303», — сообщил журналист Бенни П. в социальных сетях.

Бой Ульберга со Смитом должен был стать частью основного карда турнира, который пройдёт в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе.

Напомним, главным событием UFC 303 станет титульный бой между действующим обладателем титула в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой и экс-чемпионом в данной весовой категории чехом Иржи Прохазкой.

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