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Павлович и Волков провели битву взглядов в преддверии боя на турнире UFC в Эр-Рияде

Павлович и Волков провели битву взглядов в преддверии боя на турнире UFC в Эр-Рияде
Аудио-версия:
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла битва взглядов в преддверии турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь с 22 на 23 июня.

Данную процедуру провели и российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков, которые сойдутся в соглавном бою вечера.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео битвы взглядов топовых российских бойцов:

Права на видеозапись принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

Напомним, по итогам прошедшего взвешивания Сергей оказался чуть тяжелее Александра – вес Павловича составил 117,934 кг против 117,027 кг у Волкова.

В общей сложности на счету Павловича 18 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Волков в общей сложности за время карьеры в ММА принял участие в 47 боях, в которых добыл 37 побед и потерпел 10 поражений.

В главном бою турнира сразятся россиянин Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер.

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