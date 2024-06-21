Волков предъявил претензии Павловичу на битве взглядов в преддверии боя

Российский тяжеловес Александр Волков высказал претензии соотечественнику Сергею Павловичу на битве взглядов в преддверии боя на турнире UFC Fight Night, который пройдёт в ночь с 22 на 23 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Волков: «Что же ты сказал, что я первый согласился на бой?»

Павлович: «Ну ты же сам сразу сказал, что будешь драться».

Дана Уайт попытался развести бойцов.

Волков: «Не-не-не. Ты сказал, что, если я буду драться, ты тоже будешь драться. Это разве отказ? Ты же не сказал, что не будешь драться».

Павлович: «Али сказал…»

Не понимающий диалога Дэйна Уайт снова пытается развести бойцов.

Волков: «Али мне сказал, когда ты уже сказал, что будешь драться».

После этого их наконец развели по сторонам.

По итогам прошедшего взвешивания Павлович оказался чуть тяжелее Волкова – 117,934 кг против 117,027 кг.

В общей сложности на счету Павловича 18 побед при двух поражениях в смешанных единоборствах. Волков в общей сложности за время карьеры в ММА принял участие в 47 боях, в которых добыл 37 побед и потерпел 10 поражений.