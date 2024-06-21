Состоялась битва взглядов между Икрамом Алискеровым и Робертом Уиттакером

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла битва взглядов в преддверии турнира UFC Fight Night, который состоится в ночь с 22 на 23 июня.

Данную процедуру провели и участники главного события предстоящего вечера — россиянин Икрам Алискеров и австралиец Роберт Уиттакер.

«Чемпионат» предлагает посмотреть битву взглядов между двумя топовыми средневесами:

Права на видеозапись принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в телеграм-канале UFC Russia.

В общей сложности Алискеров за время карьеры принял участие в 16 боях в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. На бой с Уиттакером он вышел вместо Хамзата Чимаева. Уиттакер провёл в смешанных единоборствах 32 боя, в которых добыл 25 побед и потерпел семь поражений.

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