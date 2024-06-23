Волков высказался о толчке Павловича после боя в UFC

Российский боец в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался о победе над соотечественником Сергеем Павловичем, поединок с которым состоялся сегодня, 23 июня, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Волков победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов (30-27, 30-27, 29-28).

«Как я отношусь к толчку Павловича после боя? Обычно я так не отвечаю на вопросы, но в этот раз задам встречный вопрос: «А ты сам как думаешь?» По-моему, это был некрасивый поступок. Мне очень хотелось бы разобраться в том, почему он так обиделся. Наверное, он что-то недопонял. Если что-то недопонял – это его проблемы, а не мои. Что меня удивило действительно после боя – я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом, послав меня. Если я себе такое позволяю – в качестве шутки или красного словца, чтобы добавить – то от него такого не слышал. Видимо, у него какие-то проблемы со мной. Я эту ситуацию отпустил и живу дальше, а его пусть судят люди, которые это смотрят», – сказал Волков на пресс-конференции после боя.

Александру Волкову 35 лет. Россиянин выступает в UFC с 2016 года и имеет на своём счету 12 побед и четыре поражения. В своём последнем бою на UFC 293 Волков нокаутировал австралийца Тая Туивасу.

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