Имавов поддержал Алискерова и сделал вызов Уиттакеру

Французский боец UFC дагестанского происхождения, средневес Нассурдин Имавов выразил поддержку российскому бойцу Икраму Алискерову после его поражения от австралийца Роберта Уиттакера на турнире в Саудовской Аравии, а также вызвал последнего на бой.

«Оставайся сильным, брат. Мы падаем и поднимаемся снова, ты вернёшься ещё сильнее!

Роберт Уиттакер, 28 сентября в Париже», — написал Имавов в социальных сетях.

Напомним, в середине первого раунда Уиттакер потряс Алискерова ударом рукой, после чего развил атаку и добил россиянина у сетки.

В последнем поединке, который состоялся в ночь с 8 на 9 июня, Имавов встречался с американцем Джаредом Каннонье и победил его в четвёртом раунде техническим нокаутом. В общей сложности на его счету 14 побед при четырёх поражениях.

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