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Шаблий обратился к Павловичу после его поражения в бою с Волковым

Шаблий обратился к Павловичу после его поражения в бою с Волковым
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шаблий, выступающий в лёгком весе Bellator, выразил поддержку соотечественнику Сергею Павловичу, который выступает в промоушене UFC. Недавно Павлович проводил поединок с другим россиянином Александром Волковым и проиграл ему единогласным судейским решением.

«Серёга, такая у нас работа, так мы расплачиваемся за опыт, но я знаю, что ты, братец, вернёшься сильнее и мотивированнее», — написал Александр в социальных сетях.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Павлович принял участие в 21 поединке, в которых одержал 18 побед и потерпел три поражения. Для Волкова победа в бою с Сергеем стала 38-й. Также на его счету 10 поражений.

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