Сергей Павлович сделал первое заявление после поражения в бою с Александром Волковым

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович у себя в социальных сетях разместил первый пост после поражения в поединке с соотечественником Александром Волковым. Они сражались 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Спортсмены выступают в тяжёлой весовой категории. Сергей проиграл единогласным решением судей.

«Это был не мой день, всё пошло не по плану. Я был готов ко всему, но слишком сильно стремился к нокауту и пропустил много ненужных ударов. Итог – поражение по очкам. Это было очень эмоционально и тяжело для меня, особенно зная, что не оправдал ваши ожидания. Спасибо всем за поддержку! Обещаю вернуться сильнее и мудрее», — написал Павлович.

Как россияне бились между собой в UFC: