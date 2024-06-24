Беллью ответил, как Усику уверенно победить в реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался о реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в декабре.

«Если Усик встретится с Фьюри в реванше, то просто «сядет» на заднюю ногу и выиграет практически все раунды в очень некрасивом бою. Если он решит боксировать на задней ноге, вы не подойдёте к нему. Вы подходите к Усику тогда, когда он этого хочет.

Если он не захочет пропустить удар, то его не пропустит. Просто посмотрите его бой против Мурата Гассиева. Гассиев — великолепный нокаутёр, но за весь вечер он так и не смог к нему подойти», — сказал Беллью в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

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