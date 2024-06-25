Алекс Перейра объяснил, почему часто выходит в октагон

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра рассказал, почему согласился на поединок с чехом Иржи Прохазкой, который состоится в ночь с 29 на 30 июня мск на турнире UFC 303. Перейре предложили этот бой после того, как отменили поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером на том же турнире.

«Мне нравится использовать открывающиеся возможности. Скоро мне исполнится 37 лет, и я не знаю, сколько ещё буду драться. Для меня это хороший шанс оставаться активным и продолжать тренироваться. Я постоянно тренируюсь и считаю, что нужно использовать любые возможности, когда бы они ни представились», — сказал Перейра на канале TheMacLife в YouTube.

Напомним, Перейра и Прохазка встречались на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бой завершился досрочной победой бразильского бойца во втором раунде.

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