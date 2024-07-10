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О’Мэлли высказался о перспективах Перейры в профессиональном боксе

О’Мэлли высказался о перспективах Перейры в профессиональном боксе
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о перспективах в профессиональном боксе звезды организации бразильца Алекса Перейры.

«Как по мне, стиль Перейры не совсем подходит для бокса. Он допускает много ошибок. У него есть мощный удар левой рукой, но он слишком высоко поднимает подбородок», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Помимо титула в смешанных единоборствах, Алекс Перейра является чемпионом мира по кикбоксингу в промоушене GLORY в среднем и полутяжёлом дивизионах.

Ранее российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев в очередной раз обратился к Перейре, призвав его к организации боя.

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