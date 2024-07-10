Двалишвили: О’Мэлли думает, что я буду бороться, но я буду бить его по лицу

Грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Мераб Двалишвили заявил о готовности продемонстрировать свои навыки в стойке в поединке с действующим чемпионом американцем Шоном О’Мэлли.

«Это бой мечты, и сейчас идеальное время для него. Вот что произойдёт – я продемонстрирую всем свои навыки в стойке. Да, у меня есть борьба, но я хочу показать себя и в стойке. И хочу выйти и ударить его по лицу. Он считает, что я буду бороться с ним, но нет, я буду бить», — сказал Двалишвили в интервью Майклу Биспингу.

В своём последнем бою на турнире UFC 298 в феврале Двалишвили победил единогласным решением американского экс-чемпиона Генри Сехудо. О’Мэлли на UFC 299 победил по очкам эквадорца Марлона Веру, проведя первую защиту титула.