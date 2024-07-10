Муслим Салихов назвал бойца из СНГ, способного стать чемпионом UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Муслим Салихов высказался о непобеждённом проспекте дивизиона казахстанце Шавкате Рахмонове.

«Шансы Рахмонова на титул? Довольно высокие. Молодой, целеустремлённый… Безбашенный боец, который идёт в рубку. Я думаю, хорошие шансы.

Другое дело, топ-5. Они все хорошие ребята. Думаю, без помощи всевышнего и удачи тут не обойтись в любом случае. Не знаю… Давно его боёв не видел, но, думаю, он один из претендентов», — приводит слова Салихова издание MMA.Metaratings.ru.

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед (все — досрочные) и ни одного поражения.