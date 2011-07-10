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Кермит Цинтрон проиграл Карлосу Молине

Кермит Цинтрон проиграл Карлосу Молине
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9 июля в Карсоне (штат Калифорния, США) состоялся вечер профессионального бокса. В его рамках бывший чемпион мира во втором полусреднем весе Кермит Цинтрон (32-4-1, 28 КО) встречался с Карлосом Молиной (19-4-2, 6 КО) в категории младшего среднего веса.

Боксёры прошли полную дистанцию боя, состоявшего из 10 раундов, по итогам которых судьи единогласно признали победителем Молину. Все трое судей выставили счёт 98-92 в его пользу.

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