Им здесь место. Истории успешных женщин в киберспорте

Новый год в киберспорте начался с очередного скандала. История с игроком под ником Ellie в Overwatch League поднял множество спорных тем, в том числе о месте и отношении к женщинам в киберспорте. Параллельно с этим на портале Dot Esports журналисты опубликовали серию интервью с девушками, достигшими невероятных успехов в индустрии и уже доказавшими, что им здесь есть место. Рассказываем четыре истории женщин, без которых история киберспортивных организаций была совсем другой.

Сделать, как в НХЛ

«Я стремлюсь к тому, чтобы построить что-то значимое и войти в историю. Если бы я попала в НХЛ, я бы начала работать с самых низов и очень медленно продвигаться вверх», — делится Джой Чао. Она не носит строгих костюмов и предпочитает фиолетовый свитер в цветах своей команды, а на аватарке в «Твиттере» у нее стоит милая картинка. За менее чем два года работы в киберспорте она стала маркетинговым директором команды Los Angeles Gladiators по Overwatch. В OWL её называют одним из главных экспериментаторов и инноваторов в том, что касается медиа.



Когда Джой училась в университете, она грезила НХЛ. Её целью было во что бы то ни стало начать карьеру маркетолога именно в хоккее. На четвёртом году обучения она узнала, что университет заключил сделку с компанией AEG, владевшей хоккейным клубом «Лос-Анджелес Кингз». Хоть Джой и не была большой фанаткой этой команды (а скорее наоборот), она решила, что было бы глупо не воспользоваться подвернувшейся возможностью.

Чтобы пробиться на стажировку, она начала впечатляющий процесс подготовки: изучила аудиторию хоккея вообще, НХЛ и отдельно клуба. Провела множество интервью с фанатами этого вида спорта, чтобы узнать, за что они его любят. Постаралась определить все слабые места маркетинговой стратегии «Лос-Анджелес Кингз», создала план по работе с новой целевой аудиторией и была готова ответить практически на любой вопрос во время собеседования. С подготовленной презентацией она обратилась к преподавателям, чтобы те дали совет, как ее улучшить. Но обернулось все тем, что у девушки не нашлось нужных контактов, чтобы попроситься на стажировку.

«Я была такая: «Вау! Я проделала такую работу — и мне даже некому её показать!». Однако один из профессоров запомнил ее. Наш CEO Роб Мур выпускник того же университета, так что он поддерживал контакты с нашим направлением медиа и развлечений. Он пришел к ним и сказал: «Хэй, у меня тут есть киберспортивный проект, и я ищу парочку маркетологов-стажёров». Один из моих преподавателей посоветовал обратиться ко мне, и утром я проснулась от того, что моя электронная почта была набита письмами о киберспорте. До этого я ничего о нём не знала», — рассказала Джой.



Девушка даже думала отказаться, но решила дать новой индустрии шанс — и ее затянуло. Сначала она работала в Phoenix1, а затем присоединился к команде LA Gladiators по Overwatch, где руководство и сотрудники позволили разгуляться ее фантазии. Себе в пример Джой ставила хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс».

Мы хотели сделать так, чтобы когда вышел пост в социальных сетях, люди сразу же понимали, что это «Гладиаторы».

Может, команду пока и не узнают по индивидуальному стилю, но один из анонсов поклонники Overwatch запомнили надолго. Тогда команда попрощалась с финским дуэтом саппортов, между прочим, одним из лучших в дисциплине. Анонс шокировал сообщество и вызвал волну негодования и недоумения. «Гладиаторов» успели обвинить в недальновидности, игроков — пожалеть и предложить им места в других составах. Но через час «Гладиаторы» дополнили свой анонс: они попрощались с дуэтом саппортов, чтобы поприветствовать трио! Таким образом, организация представила нового игрока команды — тоже финна Рику Ripa Тойванена.



«Мы планировали этот байт практически сразу после того, как узнали, что подписываем контракт с Ripa. мы рассмотрели несколько вариантов, но мы были довольны тем, как все вышло. Я уверена, что и фанаты были того же мнения. Какое-то время мы хотели сделать трехчасовой перерыв между байтом и настоящим анонсом, но решили, что это слишком», — смеется Джой.



С тех пор как Джой попала на стажировку в Phoenix1, прошло два года. Теперь она не просто занимается анонсами, а руководит отделами логистики и маркетинга, отвечает за расписания, продакшн, работу с журналистами и игроками. А еще сидит на трибунах во время матчей и лично общается с фанатами, приглашая их заглянуть на сайт и в социальные сети команд. После побед «Гладиаторов» вместе с поклонниками кричит на трибунах. Если, конечно, в это время ей не нужно вести кого-то из игроков на интервью.

Больше, чем просто психолог

Киберспортивными психологами сейчас уже вряд ли можно кого-то удивить. Практически каждая крупная организация нанимает специалистов, способных раскрыть потенциал игроков и помогающих им справиться с эмоциональным напряжением. С этого же начинала Саммер Скотт, сотрудник Counter Logic Gaming. Но сейчас девушка пошла дальше — она является руководителем отдела по развитию игроков. А это значит, что под её контролем находится намного больше, чем просто спокойствие и психологическая подготовка киберспортсменов.



«Ещё мне нужно следить за этим: «Хэй, сезон заканчивается. Что мне нужно сделать, чтобы подготовить тебя к спокойному переходу к простому продуктивному существованию?» Я оглядываюсь вокруг и слежу, достаточно ли он спит, правильно ли он питается, занимается ли он спортом? Если с какой-то частью этого процесса что-то не так, я работаю конкретно с игроком и тренером. Если нам нужна консультация клинического психолога, я ее организую. Если им нужен диетолог, я найду диетолога и фитнес-тренера. Самое серьёзное, над чем я сейчас работаю, — это работа с игроками на тему финансового планирования. Сейчас они успешны, но эти 18-летние парни, которые зарабатывают огромное количество денег, не знают, как заставить их работать и выстроить для себя путь к успеху вне киберспорта», — объясняет Саммер. Чтобы не вдаваться в подробности, она называет себя «решателем проблем команды».

Впрочем, ещё несколько лет назад она бы и не подумала, что построит такую карьеру. Когда она поступала в колледж, она не представляла, что выберет психологию своим основным направлением. Впервые она взялась за этот курс, просто потому что потеряла интерес к античной литературе. Когда Саммер получила диплом бакалавра, она задумалась о том, что делать дальше. Получать степень магистра? По какому направлению? Или просто начать искать работу? Решение подкинула случайная трансляция европейской LCS, где девушка впервые увидела сюжет о студенте-психологе, работающем с одной из команд. Тогда Саммер задумалась, а не попробовать ли ей пойти по стопам того парня?

Что делает бывший студент, когда пытается разобраться в чём-то незнакомом? Конечно же, обращается к Google. Одной из первый ссылок по запросу «киберспортивная психология» поисковик выдал страницу Велдона Грина, известного специалиста в этом направлении. Решительно настроенная Саммер написала психологу и предложила вести блог у него на сайте. Ознакомившись с её идеями, Велдон согласился.



«Он открыл для меня много дверей и начал организовывать буткемпы. Тогда с командами из LCS он проводил недельные экспресс-курсы, чтобы проверить, сможет ли он улучшить их выступления. Однажды ему понадобился ассистент, чтобы работать с составом Team Liquid, состоящим из 10 человек, и ему нужен был кто-то, кто будет следить за второй командой. Я сказала: «Конечно» и просто сорвалась в Лос-Анджелес», — рассказала Саммер.



К следующему буткемпу с NRG Велдону нужно было улетать в Финляндию, так что он попросил девушку взять всю работу на себя. С тех пор началась история Саммер как независимого консультанта, к которому обращались команды самого разного уровня. Своему наставнику, Велдону Грину, она отплатит позже — именно она пригласила его на работу в CLG.



В процессе работы оказалось, что девушке-психологу совсем непросто работать в мужском обществе. Она должна была стать человеком, рядом с которым игроки раскрываются и делятся проблемами, а ребята замолкали, даже когда она просто входила в комнату. Саммер должна была выстроить их расписание, а парни не удосуживались даже встать утром вовремя и умыться. Одна из команд даже променяла ее на повара. Но уже через две недели игроки набрали её номер и сказали: «Ты нам нужна».

Нужно много внутренних сил, чтобы пройти через подобные ситуации и поверить, что люди понимают твою ценность. Твой вклад легко недооценить, особенно есть ты женщина, да еще и в той работе, в которой сложно увидеть непосредственные результаты, — объяснила Саммер.

Работа Скотт по сути своей практически уникальна. Она совмещает в себе функции менеджера, психолога, тренера по личностному развитию, агента и финансового консультанта. Она закрывает все дыры и разбирается с тем, до чего не дошли другие специалисты. Чтобы выполнять свою работу, ей пришлось освоить сразу несколько направлений и познакомиться с десятками профессионалов в своих сферах, чтобы стать настоящим наставником для своих игроков в любой момент их карьеры.



«Здесь нет учебников, которые расскажут мне, как справиться с этой специфической киберспортивной проблемой. Когда я только пыталась пробиться в киберспорт, я видела, как сюда приходили множество спортивных психологов, но даже у них не было ответов на все вопросы, просто потому что это сумасшедшая и уникальная смесь разных вещей. Я заводила друзей среди спортивных психологов, психологов организаций, специалистов по менеджменту и личностному развития — собрала любую информацию, до которой могла добраться, потому на многие вопросы нет предопределенных ответов», — объясняет Саммер.

Для себя Скотт давно определила свою миссию. В старшей школе она участвовала практически в любых возможных активностях. Она пробилась в престижный колледж. Своими силами она старалась сделать так, чтобы родители ею гордились, хотя вокруг было множество людей, которые могли бы ей помочь. Но они этого не сделали.



«Я взглянула на все сложности, которые прошла в жизни и поняла: «Я представить не могу, какого успеха я могла бы добиться, если бы кто-то помог мне пройти через это, направил меня, помог мне справиться с проблемами, с которыми я встречалась регулярно». Я не хочу, чтобы кто-то проходил через такие же страдания, как и я вначале».

Борец за права киберспортсменов и женщин

Криста Хинер всегда была большим поклонником компьютерных игр. Но когда она заканчивала юридическую школу в 2010-м, она даже не думала о том, что эти интересы реально совместить в одной работе. Поэтому она отправилась в юридическую фирму Peterson, Logren & Kilbury, где занялась вопросами трудового права.



«Подобных вариантов не было даже на горизонте, но я всегда знала, что хочу работать в игровой индустрии», — рассказала она в интервью.



Ежедневная рутина состояла из судебных разбирательств, работы с транзакциями и переговоров по сделкам на сотни тысяч долларов. А между этим она помогала местным компаниям организовывать киберспортивные турниры так, чтобы не ущемить в правах ни одну сторону. Именно на одном из таких чемпионатов её заметил Брайс Блам, известный киберспортивный юрист. Тогда в его планах было создание ESG Law, первой юридической компании, которая будет сфокусирована исключительно на работе в киберспортивной индустрии. И ему нужен был помощник, который имел большой опыт и понимание трудового права. Выбор пал на Кристу.

Большая часть того, что требуется для этой работы — понимание киберспортивной индустрии, таких вещей как размер команд, понимание системы выкупов игроков. У киберспорта очень уникальная культура. Это понимание и помогло мне вполне естественно перейти с моей старой работы в киберспорт, — объяснила Криста.

Сейчас она является одним из ведущих киберспортивных юристов на Западе. Она работает с командами в Overwatch League, работает над контрактами игроков и помогает заключать сделки для Cloud9 и OpTic Gaming. Но самое важное — приучить киберспортсменов и менеджеров внимательно читать и разбираться в контрактах, прежде чем ставить под ними свою подпись. Ведь главной проблемой в ее работе оказываются не несговорчивые спонсоры, а невнимательные игроки, подписывающие бумаги практически не глядя. А теперь она стала одной из глав профессиональной ассоциации киберспортивных юристов.

«Киберспорт — такое новое явление, что он создает много интересных правовых вопросов. Это одна из немногих индустрий в стране, где право находится в подвешенном состоянии, потому что практически не существует судебных прецедентов. Право в киберспорте более обширно. Например, никто не владеет футболом. В киберспорте же кто-то является владельцем игры, в которую ты играешь. Это добавляет дополнительный слой правовых проблем и вопросов интеллектуальной собственности. Киберспортивное право отличается от спортивного, и тебе нужно уверенно чувствовать себя в разных отраслях права».



В Ассоциации киберспортивных юристов Криста занимается отдельным важным проектом: она является председателем комитет по разнообразию. Например, в их планы входит программа наставничества, которая поможет девушкам и представителям разных рас проложить свой карьерный путь в киберспорте и отдельно в адвокатуре.



«Важно видеть женщин на разных ролях в киберспорте. Потому что пока они не станут заметны в индустрии, я не думаю, что мы будем замечать, как девушки и женщины станут вовлечены в работу на более низких уровнях. Одним из примеров является серия мероприятий «Be Valiant» от LA Valiant. Она включает в себя саммит для девушек-геймеров. Это важно, потому что это покажет им, что они могут пробиться в эту индустрию. Им есть здесь место».



Сама Криста тоже планирует стать наставником в своей будущей программе. И может быть, помочь новой талантливой девушке-юристу с неподдельным интересом к киберспорту пробиться в индустрию.

Из стримера — в операционного директора

С 16 лет Триша Сугита работала в сфере продаж. Продавала косметику, кухонные ножи, пищевые добавки и витамины. Она работала на холодном обзвоне, получала отказ за отказом и старалась добить ежедневную норму, совмещая это с учебой в колледже. Но однажды ей удалось заработать $60 тыс. в месяц, что было серьёзным достижением.



«Потенциальные клиенты столько раз меня игнорировали, отказывали мне в сотрудничестве, что я уже не боялась этого, потому что почувствовала вкус успеха. Я приняла, что иногда ты можешь потерпеть неудачу, и это нормально».

Теперь она считает деньги не своем кармане. Сейчас Триша является операционным директором киберспортивной организации FlyQuest, владеющей слотом в LCS.



Девушка росла в окружении двух старших братьев. Они любили рубиться в Nintendo по вечерам, а любопытной сестре вручали отключенный джойстик. Так у нее создавалось впечатление, что она тоже участвовала в виртуальных битвах. Но побеждать Триша хотела по-настоящему. Для этого ей понадобилось несколько лет тренировок.



Когда отец семьи умер после долгой борьбы с раком, Сугита закрылась в себе. Чтобы отвлечься, она начала играть в Starcraft 2 и даже попала в топ-8 Masters, а друзья, глядя на ее увлечение, купили ей билет на BlizzCon. Именно там Триша загорелась идеей стриминга. Три года она проводила трансляции на Twitch под ником megumixbear, организовывала небольшие турниры по Starcraft и League of Legends и работала интервьюером для разных лиг. Тогда же завела YouTube-канал. С его помощью она провела благотворительную акцию и выставку. Как итог: $1000 в фонд борьбы с раком более 200 икебан для больницы в Южной Калифорнии.

И всё это время Триша успевала работать в качестве консультанта по продаже программного обеспечения. Продажи и маркетинг до сих пор нравились ей не меньше, чем игры. В 2014 году у неё появилось возможность совместить оба интереса. Тогда на киберспортивной сцене появился портал Azubu, который собирался составить конкуренцию Twitch. Тришу пригласили туда в качестве коммьюнити-менеджера.



«Azubu решили, что мои сильные стороны в продажах, установлении партнерских отношений и разработке стратегий лучше всего использовать в руководстве киберспортивным отделом. Я стала глобальным директором киберспортивного направления Azubu уже через пару месяцев работы в компании», — рассказала Триша.



Она работала по 16 часов в день, координируя сотрудников из разных регионов и стран. В 4 утра нужно было отвечать коллегам из Кореи, вечером — работать над контрактами для Северной Америки. Триша даже начала терять волосы от стресса и заметила на голове настоящие проплешины. Команде удалось достигнуть поставленных задач по просмотрам, но инвесторы не стали дальше вкладываться в проект.

Однако я благодарна за все, чему я научилась в Azubu. Я научилась тому, как управляться с бюджетом в $15 млн и как быть лидером под огромным давлением.

После восьмимесячного перерыва Триша вернулась в киберспорт и присоединилась к Immortals. Именно под её руководством клубу удалось заключить сделку с AEG Worldwide. А в январе 2018-го она решила сделать ещё один шаг по карьерной лестнице — и стала операционным директором организации FlyQuest.



Сейчас под её управлением находится все компания: продажи, маркетинг, контент, финансы, работа с сообществом. Она отвечает за общее направление работы организации и за функционирование каждого отдела. И каждый в клубе знает, что за любую ошибку Триша готова отвечать самостоятельно.



«Когда я совершаю ошибку, я признаю это перед всеми вовлеченными сторонами. Например, если я хотя бы на минуту опоздала на встречу, я извинюсь за невнимательность. Если я работаю не в офисе, а на одной из баз или уехала на совещание, я уведомляю наших сотрудников по всей процедуре. Если руководство хочет, чтобы сотрудники эффективно общались и выполняли все уставы, руководство должно делать то же самое», — уверена Триша.

Сразу после дисциплины она учит своих сотрудников не бояться действовать: вносить предложения, экспериментировать и пробовать. Потому что она с детства знает, что иначе в жизни сложно чего-то добиться.



«Мой старший брат всегда говорил мне: не попросишь — не получишь. Это в каком-то смысле моя мантра и мой совет каждому. Я помню, как мы ходили в МcDonald's, ждали свой Happy Meal — и я уронила картошку в мороженное. Я тогда даже в начальную школу не ходила. Мой брат сказал мне, что если я не могу сама заказать себе еду, то я ее не заслужила. Я не боюсь отказов. Если вы попросили и не получили, то вы хотя бы пытались. Сожалеть не о чем».