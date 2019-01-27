Мета мудрого дракона. Итоги The Chongqing Major по Dota 2

Дракон улетел, барабаны затихли. В Чунцине завершился мэйджор по Dota 2. Для зрителей в СНГ он закончился на немного печальной ноте: Virtus.pro не удалось увезти второй кубок сезона. Их на финишной прямой ловко и мощно обошла Team Secret, вырвавшая $350 тыс., 4950 рейтинговых очков и гарантированную путевку на The International 9. А пока все жмут клавишу F5 на официальной странице игры в «Твиттере» и с трепетом ждут обновления клиента Dota 2, мы подводим итоги второго мэйджора сезона.

Мета меняется, лидеры остаются

The Kuala Lumpur Major был последним турниром на патче 7.19. Когда Virtus.pro одержала победу и могла начинать паковать вещи на TI9, зашли разговоры о том, насколько это справедливо. В этот раз VP вместе с Team Secret и EG доказали, что цифра в патче и дата в календаре значит немного. Они снова вошли в топ-3, обойдя остальных конкурентов.



Evil Geniuses, как и на прошлом мэйджоре, выглядит двояко. В важных встречах против соперников статусом пониже они играют как по учебнику, гоняя даже PSG.LGD по всей карте. Но стоит им столкнуться с Team Secret или Virtus.pro — и вот они уже смотрятся как команда из второго дивизиона. Ни тебе слаженных драк, ни крутых драфтов, ни даже личного исполнения. Только Arteezy, мирно дожидающийся конца сражения где-то на пригорке.

Ну а верхушку топа все также составляют VP и Team Secret, которые в этот раз поменялись местами. Как и обещали Puppey и Yapzor, они проиграли финал верхней сетки, чтобы потом отплатить сполна в решающей серии. Месть выдалась красивая и быстрая. Главное, чтобы Secret снова не растеряла весь запал к The International.

Фото: Игорь Безбородов, StarLadder

Время гениев драфта

Умелые и выверенные эксперименты — вот главное оружие в руках чемпионов мэйджора, Team Secret. Команда за турнир использовала полсотни разных героев, в разных сочетаниях и на разных линиях. Ближайшие преследователи по этому показателю не подошли и к 40 персонажам за мэйджор. Керри-Visage, Puck в сложной, саппорт-Luna — и это только драфты гранд-финала.



Аналитики англоязычной студии сошлись на мнении, что Evil Geniuses подвела именно стадия пика. И дело не в том, что они драфтят на голову хуже, чем Puppey. Просто они делают это однообразно. Топовые команды в текущей мете не могут позволить себе стоять на месте и надеяться, что если сейчас не сработало, то в следующей карте обязательно зайдет. Даже если это Nature's Prophet в мид. Капитаны и тренеры адаптируются к соперникам все быстрее и быстрее. И если у тебя в рукаве нет пару-тройки дополнительных заготовок, то шансы на победу против сильных команд стремятся к нулю.

И дело не только в том, каких героев выбрать, но и как расположить их на стадии линий, которая может решить исход матча. В гранд-финале Team Secret боем встречала триплу соперника — и VP оказалась неготова к этому. В третьей игре они уже приспособились и приготовили достойный ответ. Четвертая карта — и адаптируется уже Puppey. Пока саппортам VP приходится бегать от линии к линии, его PA и Io спокойно фармят в сложной. Самое главное, чтобы великолепную идею было кому также великолепно исполнить.

Фото: Игорь Безбородов, StarLadder

Китаю нужна встряска. И он ее получил

Каждый год в конце января мы собираемся, чтобы похоронить китайскую доту. Самые пышные поминки обычно проходят прямо там. Когда-то надежды на светлое будущее сцены уничтожали в Шанхае, где на мэйджоре практически все команды вылетели в первом же раунде нижней сетки, теперь пришла очередь Чунцина.



На самом деле, китайские составы выступили не из рук вон плохо. Действительно огорчила разве что Team Aster, которая после первого места в квалификации совершенно растеряла игровую форму. Все остальные представители Поднебесной прошли так далеко, как им позволили Evil Geniuses. LGD неплохо показала себя против Fnatic, а на групповой стадии обошла Team Secret. EHOME, выигравшая майнор, порадовала оригинальными драфтами. Может, чуть большей прыти ожидали от Vici Gaming, претендовавшей на звание лучшей китайской команды, но с ними тоже случились EG.



Однако все эти утешительные призы не остановят гнев местных фанатов — негодование уже затопило форумы. От китайских команд будут требовать перестановок, тренировок и мести уже на территории европейцев. А для самих игроков следующие чемпионаты станут делом чести, ведь шансов усилить свое представительство на TI с каждым турниром становится все меньше. Тем временем некоторые активисты уже потирают руки, чтобы потребовать забрать у Китая одну квоту на мэйджоре.

Фото: Игорь Безбородов, StarLadder

Добро пожаловать в 3-1-1

Игроки в Dota 2 постоянно жалуются на мету. Вот была обычная сложная линия. Оффлейнеры любили посетовать на свою тяжелую жизнь против троих соперников: когда за пять минут тебе дают добить двух крипов, и то потому что недоглядели. Потом им вручили Iron Talon, и игроки сложной линии уходили в лес — снова все недовольны. Разработчики забрали «талон» и подкрутили мету: свели ее к расстановке 2-1-2 — и опять крики об однообразии. И вот мы возвращаемся к истокам.

К концу The Chongqing Major практически в каждом матче хотя бы одна из команд ставила классическую триплу. Кто-то в легкую линию, кто-то в сложную. Для оффлейна участники турнира оставляли классического хардового персонажа — в пики вернулся Dark Seer, которому неважно, стоять против троих или против одного, в моде снова появились Tidehunter, Centaur, Brewmaster и Doom. А учитывая всеобщее желание закончить игру пораньше, чаще всего эти «толстяки» стоят друг против друга и обмениваются вежливыми похлопываниями по спине.



Кайл Фридман сказал, что для победы над VP, нужно испортить игру Павлу 9Pasha Хвастунову. Однако эта стратегия работает и на других участников. Когда хардлайнеры стоят 1 на 1, они становятся локомотивами своей команды. Когда они вынуждены терпеть против троих героев соперника, от них зависит, сколько внимания они перетянут на свою линию, чтобы дать пространство керри и мидеру. Стоять в сложной снова стало немного грустно и больно, но эта миссия становится все важнее.

Фото: Игорь Безбородов, StarLadder

Отставить панику, TI в Китае может быть крутым

The Chongqing Major был своеобразной проверкой на то, насколько мощно Китай сможет принять The International 9. Сначала показалось, что Поднебесная тест не прошла. То не может приехать Miracle, то падают трансляции в первый день эфира, то игроки страдают от простуды и отравлений. Даже у Cr1t пропал коврик, что породило новую волну мемов о Шанхае 2.0. А когда зал стал пустеть после вылета китайских команд, на Reddit и в «Твиттере» окончательно забили тревогу.

«Какие бы слухи ни ходили, Miracle- получил визу в Китай» Владислав Удовенко — о причинах визовых проблем у The Pango, состоянии здоровья аналитиков и правилах замен на мэйджоре.

Но все ли так плохо? На деле Miracle, по заявлению организаторов, не смог прилететь по личным причинам, и Китай тут не при чем. Алексей Solo Березин заболел еще дома, да и вообще пойманный на «лане» вирус — не новость. Коврик EG оказался в кабинке на сцене, его просто проглядели. А на финальном матче арена была заполнена под завязку, даже несмотря на отсутствие китайских команд. Да, топят они не так громко, как в Юго-Восточной Азии, а комментаторы в зале предвзяты и просят болеть за своих. Но и на русскоязычной трансляции тоже сидели не самые объективные кастеры.



По общим впечатлениям The Chongqing Major точно не вышел провальным. Оригинальное оформление с дополненной реальностью, множество интервью после и между матчами, забавный, но ненавязчивый контент. Правда, сцена выглядела пустовато, но зато на ее фоне впечатлял огромный экран и анимации героев во время драфта. И все это проделано в условиях жесткой критики, бойкотов и попыток придраться к каждой мелочи.

Учесть все недостатки, выбрать правильный сервер для начала трансляций — и TI в Китае может быть не так плох, как его малюют. Конечно, он будет другим. Но не обязательно провальным.